నియోజకవర్గంలో 'తొడగొడుతున్న' విభేదాలు

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు తాజాగా ఉత్తరాంధ్ర పర్యటనను విజయవంతంగా ముగించారు. అన్నిచోట్ల ప్రజల నుంచి అనూహ్య స్పందన రావడంతో బాబు ఉబ్బితబ్బిబ్బయ్యారు. బొబ్బిలి, రాజాం తదితర నియోజకవర్గాల్లో ఇంతటి స్పందనను తాను ఊహించలేదన్నారు. బాబు తన పర్యటన ముగించిన తర్వాత కూడా రాజాంలోని రెండు గ్రూపుల మధ్య విభేదాలు చల్లారలేదు.

English summary

Even after Babu completed his visit, the differences between the two groups in Rajam did not subside.