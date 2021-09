రైతు కోసం తెలుగుదేశం : జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా .. రైతన్నకు బాసటగా టీడీపీ సమరశంఖారావం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసీపీ తీరును ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడుతూ ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న టిడిపి మరో కొత్త పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రైతు కోసం తెలుగుదేశం పేరుతో రైతు సమస్యలపై పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా మొత్తం ఐదు రోజుల పాటు 25 నియోజకవర్గాల్లో ఆందోళనలను నిర్వహించాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిర్ణయించింది. టిడిపి ఆందోళనలలో భాగంగా నేడు ఉత్తరాంధ్రలో రైతు సమస్యలపై పోరాటం నిర్వహించాలని భావించినా, ఆ కార్యక్రమాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసింది. రైతు కోసం తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని 14వ తేదీ నుండి ప్రారంభించనున్నట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రకటించింది.

ముస్లిం కుటుంబం సెల్ఫీ వీడియో ; జగన్ సర్కార్ టార్గెట్ గా చంద్రబాబు , స్పందించిన సీఎం జగన్

English summary

The TDP, which has been battling public issues in the state of Andhra Pradesh, has embarked on another new struggle. Decided to fight farmer issues in the name of Telugudesam for the farmer (raithu kosam telugudesam). As part of this, the Telugu Desam Party has decided to hold agitations in 25 constituencies for a total of five days. These concerns will be handled for five days from tomorrow.