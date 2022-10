Sprouts: మొలకెత్తిన గింజలు తింటే గ్యాస్ సమస్య వస్తుందా..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

చాలా మంది ఆరోగ్య నిపుణులు మొలకెత్తిన విత్తనాలు తినాలని సూచిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ మొలకెత్తిన గింజల్లో చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. మొలకెత్తిన విత్తనాల్లో ప్రోటీన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్ఫరస్, మాంగనీస్, ఫోలేట్, విటమిన్ సి విటమిన్ కె ఉంటాయి. మొలకెత్తిన గింజలను తినడం వల్ల శరీరంలో మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగి చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుందట. గుండె నొప్పిలాంటి సమస్యలు కూడా తగ్గుతాయట.

English summary

People with multiple problems should not take sprouted seeds. Experts say to take less if you take it.