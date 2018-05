కర్ణాటక బ్రేకింగ్ న్యూస్.. తొందరపడకండి!: బీజేపీకి ప్రకాశ్ రాజ్ పరోక్ష కౌంటర్

బెంగళూరు: కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్-బీజేపీ మధ్య ఇప్పుడెంత రసవత్తర పోరు నడుస్తుందో.. సినీ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ కి, కాషాయ పార్టీకి మధ్య కూడా గత కొంతకాలంగా అలాంటి పోరే నడుస్తోంది. జర్నలిస్టు గౌరీ లంకేశ్ హత్య తర్వాత నుంచి ప్రకాశ్ రాజ్ ప్రధాని మోడీపై 'జస్ట్ ఆస్కింగ్' పేరుతో వరుస ప్రశ్నలు గుప్పిస్తూ వస్తున్నారు.

తాజాగా కర్ణాటకలో యడ్యూరప్ప ప్రమాణస్వీకారం చేసినవేళ.. ప్రకాశ్ రాజ్ పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ప్రకాశ్ ఎంత వ్యతిరేక ప్రచారం చేసినా... చివరకు బీజేపీనే గెలిచిందంటూ ఆ పార్టీ మద్దతుదారులు ఆయనకు కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Karnataka..Breaking NEWS...Dear political parties...and politicians....don’t be in a HURRY and DESPERATE to develop a state..first prove your worth ..who ever you are ...on the floor tom evening at 4pm. Be DEMORATIC....🙏🙏👏👏👏

SUPREME COURT IS SUPREME