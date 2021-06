India

oi-Syed Ahmed

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ్టి నుంచి కొన్ని కీలక పథకాలు, విధానాల్లో మార్పులు తీసుకొస్తోంది. వీటితో సాధారణ ప్రజలపై ప్రభావం పడబోతోంది. ఇందులో గ్యాస్‌ ధర, బంగారం హాల్‌ మార్కింగ్‌, చిన్నమొత్తాల పొదుపుపై వడ్డీ, ఐటీ రిటర్న్‌ ఫైలింగ్‌ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. వీటిలో జరుగుతున్న మార్పులు సామాన్యుల జీవితాలపై కచ్చితంగా ప్రభావం చూపబోతున్నాయి. దీంతో ఆయా అంశాలపై ప్రతీ ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలివే.

English summary

Several policy and schemes, which will impact common people, are set to witness changes from June 1. These include pricing of LPG cylinder, a new interface of income tax department's website where returns are filed, hallmarking of gold and interest on small savings.