Reliance Jio: ముఖేష్ అంబానీ రాజీనామా: 5జీ స్పెక్ట్రమ్ వేలం వేళ: కేవీ చౌదరికి కీలక బాధ్యతలు

India

oi-Chandrasekhar Rao

ముంబై: దేశీయ టెలికం రంగాన్ని శాసిస్తోన్న కార్పొరేట్ దిగ్గజం రిలయన్స్ జియోలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. స్థానాలు మారిపోయాయి. ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ ముఖేష్ అంబానీ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఉన్నట్టుండి రిలయన్స్ జియో నుంచి తప్పుకొన్నారు. అదే సమయంలో తన కుమారుడికి కీలక బాధ్యతలను అప్పగించారు. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఛైర్మన్‌గా అపాయింట్ చేశారు. ఈ విషయాన్ని రిలయన్స్ జియో యాజమాన్యం వెల్లడించింది.

English summary

Reliance Jio announced that Mukesh Ambani resign as the director of the company effective from 27 June and his son Akash Ambani appointed as the chairman of the board.