oi-Shashidhar S

నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ (నీట్) పరీక్షపై దుమారం కొనసాగుతోంది. ఓ విద్యార్థిని పట్ల అనుచితంగా ప్రవర్తించారని నిన్న రచ్చ రచ్చ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే మరో అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. నీట్ పరీక్షలో రిగ్గింగ్ స్కామ్ జరిగిందనే విషయం కలకలం రేపుతోంది. సీబీఐ వర్గాల ద్వారా విశ్వసనీయ సమాచారం తెలిసింది.

English summary

seat cost ₹ 20 lakh, of which 5 lakh was given to the person who impersonated the student and solves NEET question paper CBI sources said.