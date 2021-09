తాలిబన్లతో చర్చలా-ముందు ఈ విషయం తేల్చండి-కేంద్రాన్ని నిలదీసిన మాజీ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా

India

oi-Srinivas Mittapalli

ఆఫ్గనిస్తాన్‌లో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి ఇస్లామిక్ రాజ్యాన్ని స్థాపించిన తాలిబన్లు తమ ప్రభుత్వాన్ని ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించాలని కోరుకుంటున్నారు. నిన్నటి దాకా విదేశీ శక్తుల చేతుల్లో కీలు బొమ్మ లాంటి ప్రభుత్వాలు ఆఫ్గనిస్తాన్‌ను పాలించాయని... ఇప్పుడు అధికారం నిజమైన ఆఫ్గన్ల వశమైందని ప్రకటించుకుంటున్నారు. పైగా తమకెవరితోనూ శత్రుత్వం లేదని,కక్ష సాధింపు చర్యలకు తావు లేదని చెబుతున్నారు. భారత్ సహా అన్ని దేశాలతో సత్సంబంధాలను కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ తాలిబన్లతో చర్చలు జరపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Former Chief Minister of Jammu Kashmir Omar Abdullah has expressed anger over the central government. The Center should give clarity on whether the Taliban are considered a terrorist organization or not Omar Abdullah asked.