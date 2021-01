National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ/వాషింగ్టన్: అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన జో బైడెన్‌కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు మోడీ వరుస ట్వీట్లు చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు బైడెన్‌తో కలిసి పనిచేసేందుకు ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య భాగస్వామ్యం, సంబంధాల బలోపేతానికి జో బైడెన్‌తో కలిసి పనిచేస్తామని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.

ఉమ్మడి సవాళ్లను పరిష్కరించడంలో, ప్రపంచ శాంతి భద్రతలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మనం ఐక్యంగా, స్థితిస్థాపకంగా నిలబడటంతో యూఎస్‌ఎను నడిపించడంలో విజయవంతమయ్యేందుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రధాని. కాగా, బైడెన్ బుధవారం అమెరికా 46 వ అధ్యక్షుడిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. చారిత్రాత్మక క్షణంలో, భారత-అమెరికన్ కమలా హారిస్ దేశ మొదటి మహిళా ఉపాధ్యక్షునిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

'జో బైడెన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినందుకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు. భారత-యుఎస్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఆయనతో కలిసి పనిచేయడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను' అని ప్రధాని మోడీ ట్విట్టర్ వేదికగా ఆకాంక్షించారు.

The India-US partnership is based on shared values. We have a substantial and multifaceted bilateral agenda, growing economic engagement and vibrant people to people linkages. Committed to working with President @JoeBiden to take the India-US partnership to even greater heights.

భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు కూడా అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడు జో బైడెన్, ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హ్యారీస్‌లకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అమెరికా కొత్త నాయకత్వంలో భారత్-యూఎస్ సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కావాలని వెంకయ్యనాయుడు ఆకాంక్షించారు.

Congratulations & best wishes to @JoeBiden and @KamalaHarris on being sworn in as the President & Vice President of USA. India-US ties are based on many shared values and I am sure that the partnership between the two nations will get further cemented in the coming years. pic.twitter.com/KkcqDLBTxF