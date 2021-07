షాకింగ్ .. దీర్ఘకాల కరోనా బాధితుల్లో 200 కు పైగా రోగ లక్షణాలు : అధ్యయనంలో వెల్లడి

India

కరోనా దీర్ఘకాల సమస్యతో బాధపడుతున్న వారిలో దాదాపు రెండు వందలకు పైగా లక్షణాలు ఉంటాయని ఇటీవల ఒక అధ్యయనం షాకింగ్ నివేదిక వెల్లడించింది. కరోనా సోకిన ప్రతి ఆరుగురిలో ఒకరు దీర్ఘకాలిక వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని గతంలో బ్రిటన్లో ఒక అధ్యయనం వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే . తాజాగా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన మరో అధ్యయనంలో దీర్ఘకాలిక కరోనాతో బాధ పడిన వారిలో దాదాపు రెండు వందల లక్షణాలకు పైగా ఉంటాయని గుర్తించారు.

Patients who experience long Covid report more than 200 symptoms across 10 organ systems, according to the largest global study to date of 'long-haulers' published.The researchers created a web-based survey designed to characterise the symptom profile and time course in patients with confirmed or suspected long Covid, who experience prolonged symptoms.