రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ఉగ్రముప్పు: ప్రధాని మోడీతో పాటు ప్రముఖులు టార్గెట్; హెచ్చరించిన ఇంటిలిజెన్స్

India

oi-Dr Veena Srinivas

రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు ఉగ్రవాదుల ముప్పు పొంచి ఉందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తో పాటు ప్రముఖులను టార్గెట్ చేస్తూ ఉగ్రదాడులకు కుట్రలు జరుగుతున్నట్టు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు హెచ్చరించాయి. ఢిల్లీ, పంజాబ్ తో పాటు ఇతర నగరాల్లో కూడా ఉగ్ర దాడులు జరుగుతున్న అంచనా వేస్తున్నట్టు ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు చెబుతున్నారు.

English summary

intelligence groups have warned of a threat to the Republic Day celebrations. Intelligence has warned that there is a conspiracy to carry out attacks targeting celebrities, including Prime Minister Modi