ఉత్తరాఖండ్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కామన్ సివిల్ కోడ్ హామీ- ఐదు రాష్టాల పోరుపై ప్రభావం ?

India

oi-Syed Ahmed

బీజేపీ అజెండాలో ఉన్న కామన్ సివిల్ కోడ్ (ఉమ్మడి పౌరస్మతి)ని ఉత్తరాఖండ్ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ బయటికి తీసింది. ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న సీఎం పుష్కర్ ధామీ .. తాము మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే కామన్ సివిల్ కోడ్ అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. దీంతో కామన్ సివిల్ కోడ్ హామీ ఇప్పుడు ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

#WATCH | "Soon after its swearing-in, new BJP govt will form a committee to prepare draft of Uniform Civil Code in state. This UCC will provide for same laws regarding marriages, divorce, land-property & inheritance for all people, irrespective of their faith" says Uttarakhand CM pic.twitter.com/83SYlH2AkE