కొన్ని ఘటనలను ఊహించలేం.. రెప్పపాటులో జరిగే ఇన్సిడెంట్స్ గురించి అంచనా వేయలేం. వాటిని తీరికగా.. తీక్షణంగా.. స్లో మోషన్‌లో చూస్తే ఫరవాలేదు.. అలాంటి ఘటన ఒకటి బీహర్‌లో జరిగింది. ఓ యువకుడు స్నేహితుడితో కలిసి రైలు డోర్ వద్ద కూర్చొన్నారు. రెప్పపాటులో అతని ఫోన్ మాయం అయిపోయింది. తన ఫోన్ లేదని తెలుసుకునేందుకు యువకుడికి సమయం పట్టింది. తర్వాత బిత్తరచూపులు చూశాడు. పైకి లేచి తన ఫోన్ పోయిందని ఒకింత ఆందోళనతో చెప్పాడు. ఆ వీడియోను మరోసారి చూస్తే కానీ దొంగతనం జరిగిందని తెలియలేదు. స్లో మోషన్‌లో చూస్తేనే తీసుకున్నట్టు కనిపిస్తోంది.

man was sitting near the door of the train compartment, was relieved of his mobile phone by a thief who was hanging to the rails of the railway bridge