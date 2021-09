International

oi-Shashidhar S

అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో ఎప్పుడూ తూటాలు పేలుతూనే ఉంటాయి. వర్ణ వివక్ష వల్ల కాల్పులు జరుగుతుంటాయి. తాజాగా మరోసారి కాల్పుల మోత మోగింది. వర్జినియా రాష్ట్రంలో గల ఓ స్కూల్ వద్ద కాల్పులు జరిగాయి. దీంతో ఇద్దరు గాయపడ్డారి అధికారులు తెలిపారు. వెంటనే వారిని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఏమీ తెలియరాలేవు అని పోలీసులు తెలిపారు.

న్యూపోర్ట్ న్యూస్ పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ పరిధిలో గల హెరిటేజ్ స్కూల్ వద్ద కాల్పులు జరిగాయి. కాల్పులతో పోలీసులు/ అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారు. పాఠశాలలో గల విద్యార్థులను టెన్నిస్ కోర్టుకు తరలించారు. వారిని పేరంట్స్ కలుసుకోవాలని సూచించారు. కాల్పులకు గురయిన ఇద్దరికి చికిత్స జరుగుతుందని.. అయితే వారి ప్రాణాలకు వచ్చిన నష్టమేమీ లేదని వివరించారు.

కాల్పులతో సిటీ ఉలిక్కిపడింది. న్యూపోర్ట్ సిటీలో షూటర్లు నక్కి ఉన్నారనే ప్రచారం జరిగింది. అయితే దీనిని పోలీసులు ఖండించారు. అలాంటిదేమీ లేదని తేల్చిచెప్పారు. కానీ కాల్పుల ఘటనతో సిటీ భయభ్రాంతులకు గురయ్యింది. ఇదేం పరిస్థితిరా బాబు అని అంతా అనుకుంటున్నారు.

English summary

Two people were injured in a shooting at a high school in the US state of Virginia on Monday, officials said, providing no further details as police rushed to the scene.