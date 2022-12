Crime News: కర్నూలులో దారుణం.. ప్రియుడితో కలిసి ప్రియురాలు..

Kurnool

oi-Chekkilla Srinivas

వారం రోజుల క్రితం కర్నూలు జిల్లా ఆమోస్ అనే యువకుడు హత్యకు గురయ్యాడు. గోనెగండ్ల మండలం ఆల్వాల్ గ్రామానికి చెందిన ఆమోస్ అదే గ్రామానికి చెందిన అరుణ అనే యువతిని 6 సంవత్సరాల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. ప్రేమ వివాహాన్ని యువతి తండ్రి నిరాకరించడంతో గ్రామం నుంచి వచ్చేసి కర్నూలులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఓ షాపింగ్ మాల్ లో వీరిద్దరూ కలిసి పనిచేస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. వీరికి అఖిల్‌ అనే ఐదేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు.

English summary

A week ago, a young man named Amos was murdered in Kurnool district. Amos, who hails from Alwal village of Gonegandla mandal, got married to a girl named Aruna from the same village 6 years ago.