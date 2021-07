కృష్ణా జలాలపై కేటీఆర్ హాట్ కామెంట్స్ : రాజీ పడం; ఏపీతోనే కాదు అవసరమైతే దేవుడితోనైనా కొట్లాడతాం !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ మరోమారు తాజాగా కొనసాగుతున్న ఏపీ తెలంగాణా జల వివాదాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని సస్యశ్యామలం చేయడం కోసం ఏపీతోనే కాదు అవసరమైతే దేవుడితోనైనా కొట్లాడి కృష్ణా జలాలు అందిస్తామని మంత్రి కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ ఉండగా ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాకు అన్యాయం జరగనివ్వమని ఆయన తేల్చి చెప్పారు.

English summary

Telangana State IT Municipal Minister KTR once again made sensational remarks on the ongoing AP Telangana water disputes. Minister KTR clarified that Krishna waters would be provided to every constituency in the joint Palamuru district not only with AP but also with God if necessary. He was adamant that no injustice would be done to the joint Palamuru district while CM KCR was there. KTR said he would not compromise on Krishna waters.