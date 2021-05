సంపద లేకుండా అభివృద్ధి సాధ్యంకాదు.!మహానాడులో తెలంగాణ తీర్మాణాలను ఆమోదించిన చంద్రబాబు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఏ రాష్ట్రంలోనైనా సంపద సృష్టి చాలా ముఖ్యమని, సంపద లేకుండా అభివృద్ధి సాధ్యంకాదని, హైదరాబాద్ రాజధానిగా సంపద సృష్టించగలిగినందుకే అన్ని రంగాల్లో గణనీయంగా అభివృద్ది సాధించిందని తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు తెలుపారు.మహానాడు సందర్బంగా తెలంగాణ తీర్మాణాల పట్ల బాబు ప్రసంగించారు. ఆరోజు టీడిపి వేసిన అభివృద్ది పునాదులు ఎవరు తొలగించలేదు కాబట్టి తెలంగాణ అభివృద్దిలో దూసుకుపోయిందని అన్నారు. సంక్షేమం ద్వారా ఆర్థిక సమానత్వాన్ని సాధించాలని, తెలుగుదేశం బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికోసం పనిచేసే పార్టీ అని చంద్రబాబు ఉద్ఘాటించారు.

English summary

Telugu Desam Party National President Nara Chandrababu Naidu said that Hyderabad has made significant progress in all fields as it has been able to create wealth as its capital. On the occasion of Mahanadu, Babu addressed the Telangana resolutions.