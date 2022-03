ఓ చేత్తో డ్రైవింగ్.!మరో చేత్తో స్మోకింగ్.!వెనకోడి కంట్లో యాష్.!తేడా వస్తే మటాష్!సిల్లీ యూత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : పలు నగరాల్లో యువత వెర్రిపోకడలు శృతిమించుతున్నాయి. నాగరికత, అధునాతన పద్దతులు, కొత్తదనం పేరుతో యువత ప్రవర్తన పరాకాష్టకు చేరుతోంది. మొఖం మీద జుట్టు ఉంటుందో, జుట్టు కింద మొఖం ఉంటుందో అర్ధం కాని కటింగ్ తో, కంచె దగ్గర మేక ఆకులు నమిలినట్టు ఎప్పుడూ పాన్, గుట్కా నములుతూ, తోచిన చోట తట్టెడు ఉమ్మేస్తూ జుగుప్సాకరంగా వ్యవహరిస్తున్నారు నేటి యువత. అంతే కాకుండా ద్విచక్ర వాహనంపై ఒంటి చేత్తో డ్రైవింగ్ చేస్తూ మరో చేత్తో స్మోకింగ్ చేస్తూ పక్కవస్తున్న వాహన దారులకు, వెనక వచ్చే వాహన దారులకు నరకం చూపిస్తున్నారు నేటి యువత.

Today's youth are driving a two-wheeler with one hand and smoking with the other hand, showing hell to the oncoming traffic and oncoming vehicles.