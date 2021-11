ధర్నాచౌక్ నుండి నేరుగా రాజ్ భవన్ కు కేసీఆర్.!యాసంగి వేయాలా వద్దా కేంద్రం చెప్పాలన్న సీఎం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ధర్నాచౌక్ దద్దరిల్లింది. ఇందిరా పార్క్ పరిసరాలు గులాబీమయం అయ్యాయి. ధర్నాల అడ్డ జైతెలంగాణ నినాదాలతో మరోసారి మారుమోగిపోయింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై యుద్దం ప్రకటిస్తేనే తెలంగాణ రైతాంగానికి న్యాయం జరుగుతుందని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఉద్ఘాటించారు. అంతే కాకుండా యాసంగిలో వరి పంట పండించాలా వద్దా అనే అంశంలో యస్ ఆర్ నో చేప్పాలని కేంద్రానికి సూటి ప్రశ్న సంధించారు చంద్రశేఖర్ రావు. రైతులపట్ల కక్ష్య పూరితంగా వ్యవహరిస్తున్న కేంద్రం మెడలు వంచే కార్యక్రమాల రూపకల్పన జరగాలని, గ్రామ స్థాయిలో మరో ఉద్యమం వస్తేనే కేంద్రానికి గుణపాఠం చెప్పినట్టవుతుందని చంద్రశేఖర్ రావు దర్నాచౌక్ వేదికగా పిలుపునిచ్చారు.

English summary

Chandrasekhar Rao directly asked the Center to say yes or no on whether to cultivate paddy or not. Chandrasekhar Rao Darnachowk called on the Center to design neck-bending programs that would orbit the farmers and teach the Center a lesson if another movement comes at the village level.