ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: జైలు నుండి సింహయాజీ విడుదల; నందకుమార్, రామచంద్రభారతి జైల్లోనే.. కారణమిదే!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశ వ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం సంచలనం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారంలో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బిజెపి కీలక పాత్ర పోషించిందని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ విమర్శలు గుప్పించిన నేపథ్యంలో దీనిపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఈ కేసులో నందకుమార్, రామచంద్ర భారతి, సింహయాజీ స్వామీజీలు నిందితులుగా చంచల్ గూడా జైలులో ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల వారికి కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

English summary

Simhayaji has been released from jail in the MLA poaching case, while Nandakumar and Ramachandra Bharati are in Chanchalguda jail as other cases are pending.