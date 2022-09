రగులుతున్న రాజకీయం.!తగ్గేదే లే అంటున్న షర్మిళ, దేత్తడి పోషమ్మగుడి అంటున్న జగ్గారెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

సంగారెడ్డి/హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాజకీయం మరొక్కసారి రంజుగా మారింది. నిన్నటి వరకూ గులాబీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను, మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డిని ఘాటుగా విమర్శించి సంచలనంగా మారిన వైయస్సార్ సీపి అధినేత్రి వైయస్ షర్మిళ నేడు మరో కీలక మలుపుతీసుకుంది. పాద యాత్రలో భాగంగా తాను ఎంటరవుతున్న నియోజక వర్గంలోని ఎమ్మెల్యే పనితీరును ఎండగడతున్న షర్మిళ, తాజాగా సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే మీద విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తోంది. షర్మిళ ఆరోపణలపై సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి ఘాటుగా ప్రతిస్పందిస్తున్నారు.

English summary

Sharmila, who is criticizing the performance of the MLA in the constituency she is participating in as part of the Pada Yatra, has recently been criticizing the MLA of Sangareddy constituency. Sangareddy MLA Jaggareddy is reacting strongly to Sharmila's allegations.