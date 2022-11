నందకుమార్ కు బిగుస్తున్న ఉచ్చు.. హీరో రానా ప్లాట్ వ్యవహారం, వరుస చీటింగ్ కేసులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో నిందితుడు నంద కుమార్ కు ఉచ్చు బిగుసుకుంటోంది. టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో నిందితుడైన నందకుమార్ కు సంబంధించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో నందకుమార్ పై మరో మూడు చీటింగ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఫిలింనగర్లోని హీరో దగ్గుబాటి రానా ప్లాట్ ను లీజుకు తీసుకొని అక్రమ నిర్మాణాలు చేపట్టి అద్దెకు ఇచ్చిన క్రమంలో వాటిని అధికారులు కూల్చివేశారు. ఇక ఆపై నందు వ్యవహారాలకు సంబంధించి పోలీస్ స్టేషన్ లలో అనేక కేసులు నమోదవుతున్నాయి.

English summary

A series of cases are being registered against Nandakumar, who is accused in the case of buying MLAs. Cheating cases have been registered against Nandakumar with complaints that he cheated them by illegal construction in the plot of hero Rana