year ender 2022: సంచలనంగా ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు; బీజేపీని టార్గెట్ చేసిన కేసీఆర్.. కానీ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2022 సంవత్సరం లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నో ఆసక్తికర రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. ఒక పక్క కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దాడులు, మరో పక్క రాష్ట్రంలో ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు సంచలనం సృష్టించాయి. రాష్ట్రంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే, ఉప ఎన్నికల ప్రచారం పీక్స్ కు చేరిన దశలో ఒక్కసారిగా ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం తెరపైకి వచ్చింది.

English summary

MLAs poaching case in the year 2022 created a stir not only in Telangana but also at the Centre. KCR, who targeted the BJP, said that BJP's key leaders were involved in this case and the investigation of the case was handed over to the SIT.