మాజీ రాష్ట్రపతికి అందే సౌకర్యాలివే: సోనియాగాంధీ పొరుగింట్లోకి కోవింద్ షిఫ్ట్

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ఈ ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. పార్లమెంట్ సెంట్రల్ హాల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ద్రౌపది ముర్ము ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ ఆమెతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. అనంతరం పార్లమెంట్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ప్రతి పేద, గిరిజన మహిళ సాధించిన విజయంగా అభివర్ణించారు. దేశ ప్రజల మనోభావాలకు అనుగుణంగా పని చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.

English summary

What life awaits Ram Nath Kovind after his Presidential tenure? What benefits and perks will he continue to get after retirement?.