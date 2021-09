Jobs

oi-Srinivas Mittapalli

అమెరికాకు చెందిన ఐటీ దిగ్గజ కంపెనీ ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషీన్(IBM) అసోసియేట్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్‌ను ప్రకటించింది.ఈ పోస్టులు గ్రాడ్యుయేట్ ఫ్రెషర్స్‌తో భర్తీ చేయనున్నారు. భారత్‌లోని ముంబై,పుణే,ఢిల్లీ ఎన్‌సీఆర్,కోల్‌కతా,చెన్నై,హైదరాబాద్,బెంగళూరు నగరాల్లోని ఐబీఎం కార్యాలయాల్లో రిక్రూట్‌మెంట్స్ జరగనున్నాయి.

English summary

US-based IT giant International Business Machine (IBM) has announced a recruitment drive for Associate System Engineer posts. These posts will be filled with graduate freshers. Recruitment will take place at IBM offices in Mumbai, Pune, Delhi NCR, Kolkata, Chennai, Hyderabad and Bangalore, India.