Vastu tips: తరచూ అనారోగ్యమా? ఈ సింపుల్ వాస్తు టిప్స్ తో రోగాలకు చెక్!!

అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని ఉంది అన్న చందంగా చాలా మంది ఎప్పుడూ ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు. చాలామంది తరచు అనారోగ్యానికి గురవుతుంటారు. ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా పెద్దగా ఆరోగ్యం విషయంలో మార్పు ఉండదు. ఒక అనారోగ్య సమస్యకు మందులు వాడి అది తగ్గింది అనుకునే సమయానికి, మరొక అనారోగ్యం వచ్చి పడుతుంది. ఇలా తరచూ అనారోగ్యాలకు గురయ్యే వారు కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలను పాటిస్తే కొంతమేర అనారోగ్యం బారి నుండి బయటపడవచ్చని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి ఇంతకీ ఆ వాస్తు చిట్కాలు ఏమిటి అంటే..

English summary

Many people suffer from frequent illnesses. But it is said that if you follow small Vastu tips, you will get some relief from diseases.