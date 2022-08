vastu tips: చెప్పులను ఆ దిశలో పెట్టటం, అలా పడెయ్యటం.. దరిద్రానికి కారణం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంటిని ఏ విధంగా అయితే నిర్మించుకుంటామో, అదేవిధంగా వస్తువులను కూడా వాస్తు నియమాలను అనుసరించి పెట్టుకోవాలి. లేదంటే ఆ వస్తువు పెట్టిన స్థానం యొక్క ప్రభావం ఆ ఇంటి పై, ఇంట్లో నివసించే కుటుంబంపై తప్పకుండా ఉంటుంది. ఇంట్లో పెట్టే ప్రతి వస్తువుకు తనదైన స్థానం ఉంటుంది. ఇంట్లోనే కాదు, ఇంటి ముందు పెట్టే చెప్పులకు కూడా వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఒక స్థానం కేటాయించబడింది.

English summary

It is said that foot wear should not be placed in east, north and south-east direction. Moreover, it is said that everything is inauspicious if the sandals are reversed.