"చెత్త రోడ్లు - చెత్త ముఖ్యమంత్రి": జగన్ లక్ష్యంగా జనసేన బాటలో టీడీపీ డిజిటల్ వార్!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రోడ్ల సమస్యపై మరోమారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారి వైసీపీని టార్గెట్ చేస్తుంది. ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి మూడేళ్ల పాలనలో వైసీపీ హయాంలో రోడ్లు దారుణంగా తయారయ్యాయని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోపిస్తోంది. గుంతల మాయమైన రోడ్లలో ప్రజలు ప్రయాణం చేయాలంటే నిత్య నరకం చూస్తున్నారంటూ ఇప్పటికే అనేక మార్లు రోడ్ల సమస్యలు పరిష్కరించాలని టిడిపి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. ఇక తాజాగా కురుస్తున్న వర్షాలతో రాష్ట్రంలో రోడ్లు లేకుండా పోయాయని, రోడ్లు సిమ్మింగ్ పూల్స్ గా మారాయని టిడిపి విమర్శిస్తుంది. ఇక ఈ క్రమంలోనే రోడ్ల సమస్యపై తెలుగుదేశం పార్టీ డిజిటల్ పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టింది.

TDP is ready for digital war by saying bad roads - worst chief minister on the condition of roads across the state. TDP once again fought over the issue of roads in the path of Jana Sena.