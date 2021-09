సీఎం జగన్-చంద్రబాబు : ప్రశాంత్ కిశోర్ ఎవరికి మేలు చేస్తారు : ఇద్దరికీ ఆ టీమ్ లే - ఆ వ్యూహాలే ఆధారం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

నలభై ఏళ్ల రాజకీయ అనుభవం. రాజకీయ వ్యూహాల్లో చాణుక్యుడిగా పేరు. కానీ, ఇప్పుడు జగన్ ను దెబ్బ కొట్టి అధికారంలోకి రావాలంటే తన వ్యూహాలు సరి పోవనే నిర్ధారణకు వచ్చినట్లున్నారు. అదే సమయంలో పదేళ్ల పోరాటంతో..సుదీర్ఘ పాదయాత్రతో అధికారం సొంత చేసుకున్న జగన్. తన కష్టంతో పాటుగా ప్రశాంత్ కిషోర్ సర్వేలు-వ్యూహాలు పని చేయటంతో మరో సారి ఆయన సేవలను వినియోగించుకోవాలనే నిర్ణయం. అయితే, ఏపీలో ముఖ్యమంత్రి..ప్రతిపక్ష నేత ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒకే రాజకీయ వ్యూహకర్తను..ఆయన శిష్యులను తిరిగి అధికారంలోకి రావటానికి నమ్ముకుంటున్నారు.

English summary

Since Prashant Kishore team members are working for both Jagan and Chandrababu,it has garnered interest in Political circles as in whose favour the team woulb be working.