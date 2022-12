ఒకే ఒక్క గెలుపు... అన్నింటినీ మార్చేస్తుంది సోదరా??

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వచ్చే ఎన్నికలు తెలుగుదేశం పార్టీకి అత్యంత కీలకం కావడంతోపాటు అభ్యర్థుల ఎంపిక కూడా పార్టీ విజయావకాశాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పార్టీ అధినేత చంద్రబాబునాయుడు వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. ఒకే కుటుంబంలో పలువురికి టికెట్లు నిరాకరించడంతోపాటు సరిగా పనిచేయనివారికి కూడా మొండిచెయ్యే చూపిస్తున్నారు.

English summary

The upcoming elections are very crucial for the Telugu Desam Party and the selection of candidates will also affect the party's chances of victory.