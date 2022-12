ఏ సెంటర్ లో అయినా తాటతీస్తాం!...కేతిరెడ్డి Vs పరిటాల

Andhra Pradesh

ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలకు, వివాదాలకు పెట్టింది పేరుగా నిలిచిన ధర్మవరం నియోజకవర్గంలో రాజకీయ వాతావరణం మరోసారి వేడెక్కుతోంది. ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని ధర్మవరం నుంచి కేతిరెడ్డి వెంకట్రామిరెడ్డి వరుసగా రెండుసార్లు వైసీపీ తరఫున విజయం సాధించారు. ప్రస్తుతం ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పరిటాల శ్రీరామ్ ఇన్ ఛార్జిగా ఉన్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో తాను ధర్మవరం నుంచే పోటీచేస్తానని శ్రీరామ్ చెబుతున్నారు.

The political atmosphere in Dharmavaram constituency, which is known for factional politics and controversies, is heating up once again.