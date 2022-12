'ఆ మూడింటిలో'... టిక్కెట్ కట్ కట్ కట్ కటా!!

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉత్తరాంధ్ర... ఈసారి రాష్ట్రానికి జరగబోయే ఎన్నికల్లో అత్యంత కీలకపాత్ర పోషించబోతోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు రాజధానులను ప్రకటించడంతోపాటు విశాఖపట్నాన్ని కార్యనిర్వాహక రాజధానిగా నిర్ణయించడం రాజకీయంగా తమకు కలిసివస్తుందని వైసీపీ భావిస్తోంది. రానున్న ఎన్నికలు కూడా ఇదే కోణంలో జరగబోతున్నాయని స్పష్టమవుతోంది.

English summary

Another faction of the party is making it clear that if Kiran Kumar is given a ticket in the elections, he will lose.The situation is the same in Paderu.