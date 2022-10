health tips: ఎముకలు ధృడంగా ఉండాలంటే.. ఆహారం విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి

Feature

శరీరంలో అవయవాలు ఎంత ముఖ్యమో, ఎముకలు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎముకలు దృఢంగా ఉంటేనే మనుషులు దృఢంగా కనిపించేది. అయితే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎముకలు బలహీనపడతూ ఉంటాయి. క్యాల్షియం లెవెల్స్ తగ్గడంతో ఎముకలు పటుత్వాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడూ దృఢమైన ఎముకలు ఉండాలంటే కచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక ఎముకలు దృఢంగా ఉండడం కోసం ఏం చేయాలి? ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? వంటి అనేక అంశాలను తెలుసుకుందాం.

Doctors say that if you want to keep your bones strong, you should be careful about your diet. It is said that bones are strong due to vegetables, milk, eggs, sesame seeds and dry fruits.