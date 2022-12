Curd: చలికాలంలో పెరుగు తినొచ్చా.. తింటే ఏమవుతుంది..!

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

భోజనం చివరలో చాలా మందికి పెరుగు తినే అలవాటు ఉంది. లేకుంటే వారి భోజనం చేసినట్లు ఉండదు. కొందరైతే మధ్యాహ్నం, రాత్రి పూట భోజనంలో కూడా పెరుగు తింటారు. అయితే చలికాలంలో కొందరు పెరుగు తినడానికి బయపడుతుంటారు. ముఖ్యంగా రాత్రి సమయంలో పెరుగు తింటే కఫం పేరుకుంటుందని భావించి పెరుగును దూరం ఉంటారు. పెరుగు తినడం మానొద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

English summary

Some people are afraid to eat curd in winter. Especially if you eat curd at night, you avoid curd because you think it will accumulate phlegm.