7th pay commission : కేంద్ర ప్రభుత్వోద్యోగులకు తీపి కబురు .. డీఏ 17 శాతం నుంచి 28 శాతానికి పెంపు

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం బంపర్ బొనాంజా ప్రకటించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇచ్చే డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) ను 17 శాతం నుంచి 28 శాతానికి పెంచడానికి ప్రభుత్వం బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. డీఏను గత ఏడాది నిలిపివేసిన తరువాత పెంచడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఒకటిన్నర సంవత్సరాల కు పైగా డిఏ బకాయిలు కోసం ఎదురుచూస్తున్న లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తాజా నిర్ణయం పెద్ద ఉపశమనాన్ని కలిగించింది.

The government on Wednesday approved a hike in Dearness Allowance (DA) given to central government employees from 17 per cent to 28 per cent. Sources confirmed that the Union Cabinet has taken a decision to hike DA after it was put on hold last year.