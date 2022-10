India

oi-Shashidhar S

కొంద‌రు చ‌దివేది ఒక‌టి, చేసేది మ‌రొక‌టి ఉంటుంది. అదే ప్రొఫెష‌న్.. ఇప్పుడు క్రియేటివిటీకి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది. అందుకోస‌మే.. ప్రొఫెష‌న‌ల్ కోర్సు చేస్తోన్నా.. స‌రే.. తిరిగి మ‌రో ప్రొఫెష‌న్ లోకి వ‌స్తున్నారు. ఇంజినీరింగ్ చఏసి.. బిర్యానీ సెంట‌ర్, టీ స్టాల్ పెట్టుకుంటున్నారు. మన హైదరాబాద్ లో కూడా అలాంటి సెంట‌ర్లు చాల‌నే ఉన్నాయి. కానీ బీహ‌ర్ లో ఓ మ‌హిళ మాత్రం ముంద‌డుగు వేసింది. మీరే చూడండి.

English summary

Vartika Singh was always keen to start her own business and didn't want to wait for 4 years to finish her degree before starting her startup.