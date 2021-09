కాంగ్రెస్ గూటికి కన్హయ్య.. సపోర్ట్ చేస్తానంటోన్న జిగ్నేశ్ మేవాని.. రాహుల్ సమక్షంలో

India

oi-Shashidhar S

జేఎన్యూ మాజీ విద్యార్థి కన్హయ్య కుమార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. గుజరాత్‌కు చెందిన దళిత నేత జిగ్నేశ్ మేవానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ చేస్తానని ప్రకటించారు. ఢిల్లీలో గల ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రధాన కార్యాలయంలో రాహుల్‌ గాంధీ సమక్షంలో కన్హయ్య కుమార్ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. తర్వాత భగత్ సింగ్ పార్కులో సిక్కు తలపాగ ధరించి రాహుల్‌ గాంధీని కలుసుకున్నారు. చేతులు కలుపుతూ భగత్ సింగ్ అమర్ ‌రహే అంటూ నినాదాలు చేశారు.

Former CPI leader Kanhaiya Kumar joined the Congress in the presence of Rahul Gandhi in New Delhi. Vadgam MLA Jignesh Mevani also pledged support to the Congress ideology.