షాకింగ్: పతంజలి రాందేవ్ దేశద్రోహం -వ్యాక్సిన్‌ వల్ల 10వేల డాక్టర్లు పోయారంటూ -ప్రధాని మోదీకి ఐఎంఏ ఫిర్యాదు

National

oi-Madhu Kota

పొద్దస్తమానం దేశీ స్వదేశీ అని కలవరించే యోగా గురు రాందేవ్ బాబా కేవలం తన పతంజలి ఉత్పత్తుల వ్యాపారం కోసం తల్లి లాంటి దేశానికే ద్రోహం తలపెట్టారని ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ (ఐఎంఏ) సంచలన ఆరోపణ చేసింది. రాందేవ్ దేశ ద్రోహానికి పాల్పడ్డారనడానికి పక్కాగా ఆధారాలున్నాయని, ఆయనపై వెంటనే రాజద్రోహం కేసు నమోదు చేయాలని కోరుతూ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఐఎంఏ అభ్యర్థించింది. దీంతో నాలుగు రోజులుగా రాందేవ్-అల్లోపతి -ఐఎంఏ-కేంద్రం మధ్య కొనసాగుతోన్న వివాదం అనూహ్య మలుపు తిరిగినట్లయింది. వివరాలివి..

పతంజలి రాందేవ్‌పై పరువు నష్టం దావా -రూ.1000కోట్లకు ఐఎంఏ నోటీసులు -కేంద్రం హెచ్చరించినా తగ్గని యోగా గురు

English summary

The Indian Medical Association (IMA) on Wednesday urged Prime Minister Narendra Modi to take "action under the sedition charges” against Ramdev over his statements questioning the efficacy of allopathy medicines and doctors and to stop the "misinformation campaign on vaccination” against the coronavirus disease (Covid-19) by the yoga guru.