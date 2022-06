viral video:తల్లి ప్రేమ కన్నా మిన్న ఏదీ.. కొట్టుకుపోతున్న పిల్ల ఏనుగును కాపాడిన తల్లి.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

ఈ సృష్టిలో పిల్లలపై తల్లి చూపే ప్రేమ వర్ణణాతీతం. ఎందుకంటే కొన్ని సార్లు తన ప్రాణం రిస్క్ చేసి మరీ కాపాడుతుంది. అవును ఇదీ అన్నీ జీవులకు వర్తిస్తోంది. మనుషులు మాటలతో చెబుతారు. మూగజీవాలు చేష్టల ద్వారా చెబుతాయి. పిల్ల ఏనుగును కాపాడేందుకే తల్లి ఏనుగు సాహసమే చేస్తోంది. అవును తన ప్రాణాలకు తెగించింది. వాగులో ముందుకు వెళ్లి మరీ కాపాడింది. ఆ సమయంలో అదీ తన గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించలేదు. ఆ రెండు కలిసి చివరకు గట్టుకు వెళ్లాయి. ఆ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ కాశ్వాన్ షేర్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అవుతుంది. చాలా మంది కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు.

Mother elephant saving calf from drowning is the best thing you watch today. Video was shot near Nagrakata in North Bengal. Via WA. pic.twitter.com/aHO07AiUA5

English summary

video gaining traction on the internet shows. elephant herd is seen crossing a river to go into the forest. mother is left behind with her calf trying to navigate the fast-flowing water.