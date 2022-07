నేటి నుంచే పార్లమెంట్ సమావేశాలు - అగ్నిపథ్ పై చర్చ : రాష్ట్రపతి- ఉప రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు..!!

India

oi-Sai Chaitanya

పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ఈ రోజు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ రోజు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక ఉండటంతో..ఎంపీలు పార్లమెంట్ ప్రాంగణంలోనే తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఆగస్టు 12వ తేదీ వరకు ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే సమావేశాల నిర్వహణ..అజెండా పైన స్పీకర్ అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతిపక్షాలు ఏ అంశం పైన అయినా సరైన విధానంలో చర్చకు వస్తే తాము సిద్దంగా ఉన్నామని అఖిలపక్ష సమావేశంలో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

English summary

Parliament Monsoon session begin today, With the session scheduled to end on August 12, during which 32 Bills are likely to be introduced.