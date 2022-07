Droupadi Murmu: టీచర్ నుంచి రాష్ట్రపతి స్థాయికి.. ద్రౌపది ముర్ము జీవితంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు..

India

భారత తొలి గిరిజన మహిళా రాష్ట్రపతిగా ద్రౌపది ముర్ము ఎన్నికయ్యారు. అయితే ఆమె జీవితంలో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. సమస్యలపై పోరాటం చేస్తూ భారత ప్రథమ పౌరురాలయ్యారు. ద్రౌపది ముర్ము 1958, జూన్ 20న ఒడిశాలోని మయూర్‌భంజ్ జిల్లా బైడపోసిలో జన్మించారు. ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు, కుమార్తె ఉన్నారు. రాజకీయాల్లోకి రాకముందు టీచర్ గా పనిచేశారు.

Droupadi Murmu is set to be the new President of India. She faced many problems in her life.