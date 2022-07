viral video:వావ్.. తాబేలుతో చింపాంజీ స్నేహం, యాపిల్ పండు షేర్, వైరల్

India

oi-Shashidhar S

జంతువుల మధ్య స్నేహ సంబంధం రేర్.. అవీ షేర్ చేసుకొని తినడం చూసి ఉండం.. ఎప్పటికీ గొడవకు దిగుతుంటాయి. ఇక పెద్ద జంతువు కరుణ చూపడం అంటూ ఉండదు. అవును.. కానీ ఈ వీడియో మాత్రం అందుకు విరుద్దంగా ఉంది. ఓ చింపాంజీ.. తాబేలుతో స్నేహం చేసింది. ఇదేదో పొడుపు కథ కాదు.. నిజం. అదీ చూడు ఎలా పండు షేర్ చేసుకుంటుందో.. మీరు ఆ వీడియో చూడండి.

English summary

video going viral on social media shows the unusual friendship where the ape is seen sharing an apple with the tortoise.