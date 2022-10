Viral:హవ్వా.. ఖాకీ ఎంత పనిచేసిండు, పట్టుకోవాల్సిన వాడే ఇలా.. వైరల్

India

oi-Shashidhar S

పోలీసులు అంటే.. భద్రత, దొంగల బారి నుంచి రక్షిస్తారు. దొంగతనం చేసిన వారిని పట్టుకుంటారు. మరీ ఆ పోలీసే దొంగతనం చేస్తే.. అవును ఆలోచించడానికి భిన్నంగా ఉన్న ఇదీ మాత్రం నిజం.. కింది వీడియోలో ఓ పోలీస్ దొంగతనం చేశాడు. అదీ చిన్నదా.. పెద్దదా అనే సమస్య కాదు.. కానీ అతను మాత్రం చేతివాటం ప్రదర్శించాడు. ఆ వీడియోను మీరు కూడా చూడండి.

English summary

police inspector is seen stealing light bulb from outside paan shop during night duty. inspector Rajesh Verma was posted at Phulpur Kotwali and has been suspend.