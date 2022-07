India

oi-Shashidhar S

ఆఫర్ అంటే చాలు మెట్రో పాలిటన్ నగరాల్లో నివసించే జనం ఎగిరి గంతేస్తారు. 20, 30 పర్సెంట్ అంటేనే ఎగబడి మరీ కొంటారు. కొవిడ్ తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితి సద్దుమణుగుతుంది. మరీ 50 శాతం డిస్కౌంట్ అంటే ఆ క్రౌడ్ మాములుగా ఉండదు. అదీ డే అయితే కొందరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. మరీ నైట్ అయితే చెప్పక్కర్లేదు. అవును రాత్రి పూట ఓ షాపింగ్ మాల్ తెరిచారు. ఇంకేముంది జనం రద్దీ మాములుగా లేదు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. మీరు కూడా ఆ వీడియోను చూడండి.

Remember iPhone launch queues ? Here is our Kerala’s Lulu Mall sale queue at midnight: pic.twitter.com/X4cCcFDbYi

English summary

Huge crowd was witnessed in the LuLu Mall outlets in Thiruvananthapuram and Kochi for the midnight sale where shoppers were offered discount of 50 percent on almost all items