VIRAL VIDEO:అమెజింగ్, బోరులో పడిన పప్పీ, సేవ్ చేసిన జవాన్

India

oi-Shashidhar S

బోర్ వెల్స్ తెరచి ఉంటే ప్రమాదం.. అప్పుడప్పుడు చిన్నారులు అందులో పడిపోతుంటారు. చాలా కష్టపడి మరీ వెలికి తీసిన ఘటనలు ఉంటాయి. అయితే అందులో జంతువులు పడితే.. అదే కుక్క, పిల్లి, ఎలుక పడిదంటే అంతే సంగతులు.. కానీ ఉక్రెయిన్ సైనికులు అలా వదలిపెట్టలేదు. బోర్‌లో పడిన డాగ్‌ను వెలికి తీశారు. అయితే అదీ ఎక్కువ లోతు లేకపోవడం కలిసి వచ్చింది. ఏకంగా ఓ ఆర్మీ జవాన్ అందులో దిగి మరీ తీశారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చకు దారితీసింది.

English summary

video where a group of soldiers was seen rescuing dog after it fell into a deep pit. Shared on Twitter by Advisor to the Minister of Internal Affairs of Ukraine, Anton Gerashchenko, the video is going viral.