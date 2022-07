బీజేపీలో కీలక పరిణామం; తెలంగాణాలోనూ సంస్థాగత మార్పులు మొదలెట్టిన బీజేపీ హైకమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దేశవ్యాప్తంగానూ బీజేపీలో సంస్థాగత మార్పులు చేయాలని, 2024 ఎన్నికల లక్ష్యంగా ముందుకు వెళ్లాలని బీజేపీ హైకమాండ్ నిర్ణయించింది. వచ్చే ఎన్నికల్లో మళ్ళీ కాషాయ జెండా ఎగరవెయ్యాలని ఇప్పటి నుండి బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం కార్యాచరణ మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే బీజేపీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీలో సంస్థాగత మార్పులను చేయాలని నిర్ణయించుకున్న మేరకు బిజెపి జాతీయ నేతలు వేగంగా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.

English summary

A key development has taken place in the BJP. The BJP high command, which has started organizational changes in Telangana too, has transferred Organizing General Secretary Mantri Srinivasulu to Punjab.