సమయం లేదు మిత్రమా.. బీజేపీలో ఈటల రాజేందర్ కు పెద్ద కష్టమే!!

బీజేపీ చేరికల కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్న ఈటల రాజేందర్ కు పెద్ద కష్టం వచ్చి పడింది. అధిష్టానం ఎంతో నమ్మకంతో అప్పగించిన బాధ్యత నెరవేర్చటంలో ఆయన ఇప్పటివరకు సక్సెస్ కాలేదు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపిలో చక్రం తిప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న ఈటల రాజేందర్ కు అడుగడుగునా అంతరాలు ఎదురవుతున్నాయా? పార్టీలో చేరికల పై ఫోకస్ పెట్టి, అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి కీలక నేతలను కమల తీర్థం పుచ్చుకునేలా చేయాలని భావించిన ఈటల రాజేందర్ ఆ ప్రయత్నంలో సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారా? ఈటల రాజేందర్ అనుకున్నది ఒకటైతే.. జరుగుతుంది ఇంకొకటా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

Etela Rajender, was not successful in the matter of joinings in BJP. He made sensational comments that KCR has coverts in all parties. With this, there will again be an interesting discussion on joinings the BJP.