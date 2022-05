తెలంగాణాలో బీజేపీ మాస్టర్ ప్లాన్: కేసీఆర్ తో మైండ్ గేమ్.. ఏం జరుగుతుందో?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ఫోకస్ చేస్తున్న బిజెపి సర్కార్ ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంపై దృష్టి సారిస్తోందా? దుబ్బాక, హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు ఇచ్చిన జోష్ తో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాగా వేయడానికి శక్తియుక్తులను కూడగట్టుకుంటుందా? పాదయాత్రల పేరుతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతూ ప్రజల మద్దతును పొందడానికి బిజెపి ప్రయత్నం చేస్తుందా? ఇదే సమయంలో కెసిఆర్ సర్కార్ ను టార్గెట్ చేయడానికి కేంద్రం తన అధికార బలాన్ని ఉపయోగించనుందా ? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

BJP has laid out a master plan to put a check to KCR in Telangana. Ordered an investigation into allegations of corruption like never before. Mind game continues with KCR..