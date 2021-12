బీజేపి కార్పోరేటర్ల డిమాండ్ కు దిగొచ్చిన జీహెచ్ఎంసీ.!తొలి స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: జిహెచ్ఎంసి మొదటి స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం మేయర్ గద్వాల విజయ లక్ష్మి అధ్యక్షతన జరిగింది. మొట్ట మొదటి స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశం అయినందున సభ్యులు, అధికారుల పరిచయం కార్యక్రమం పూర్తయిన తర్వాత ఎన్నికైన సభ్యలకు మేయర్ స్వాగతం పులుకారు. ఈ సందర్భంగా మేయర్ మాట్లాడారు. స్టాండింగ్ కమిటీ ఎన్నికలు కొవిడ్, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోడ్ వలన జాప్యం జరిగిందని, ఇందులో ఇతర కారణాలు ఏమి లేవని ఇక నుండి స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశాలు నిర్దేశించిన ప్రకారంగా నిర్వహించడం జరుగుతాయని మేయర్ హామీ ఇచ్చారు.

English summary

GHMC First Standing Committee Meeting was chaired by Mayor Gadwala Vijaya Lakshmi. The mayor welcomed the elected members after the completion of the introductory program for the members and officers as it was the first standing committee meeting.