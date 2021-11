కేసీఆర్ సీఎం అర్హత కోల్పోయారు.!కేంద్రంతో కలిసి దొంగ డ్రాలమాలు చేస్తున్నారన్న పొన్నాల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ పబ్లిక్‌ గార్డెన్స్‌ నుంచి వ్యవసాయశాఖ కమిషనరేట్‌ వరకు కాంగ్రెస్‌ నిరసన ప్రదర్శన చేసింది. ఈ నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న టీపీసీసీ మాజీ అధ్యక్షులు పొన్నాల లక్ష్మయ్య బషీర్ బాగ్ లోని వ్యవసాయ కమిషనరేట్ ముందు నిర్వహించిన నిరసన కారక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పొన్నాల లక్ష్మయ్య మాట్లాడుతూ కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై నిప్పులు చెరిగారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొదటి ప్రధాన ఎజెండా అని స్పష్టం చేసారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు రైతుల పక్షాన పోరాటం చేయడం రెండో ప్రధాన అంశంగా వివరంచారు పొన్నాల లక్ష్మయ్య.

English summary

Ponnala Lakshmaiah was angry that Chandrasekhar Rao was not eligible to be the Chief Minister of Telangana. He lamented that the state and central governments were not buying the produce of the farmers and were blaming each other for causing farmers to commit suicide.